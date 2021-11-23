港股跌勢持續　ATMJ捱沽　體育用品股跑輸

港股跌勢未止，恒生指數曾挫318點，低見24,632點，暫維持逾200點跌幅。國企指數及科技指數齊跌約100點，主板成交400億港元。

大型科網股拖低大市，美團跌3%；阿里巴巴跌2.8%；騰訊跌2.6%；京東集團跌2.5%。昨日急挫的嗶哩嗶哩再跌2.8%；今日公布業績的快手跌2.5%；小米集團靠穩。

金融股普遍靠穩支撐大市，友邦保險升0.1%；建設銀行升0.2%；工、中、建三大內銀股升0.2%至0.4%；招商銀行升0.4%；中國平安升1.1%。滙豐控股無起跌；香港交易所跌近1%。

體育用品股受壓，李寧跌5.5%；安踏體育跌4%，是表現最差兩隻藍籌；特步國際跌3.4%失守10元關；361度跌2.1%。

【09:20】港股開市挫262點 科網股領跌 京東集團瀉近4%

港股跌勢持續，恒生指數開市挫262點或1.05%，報24,688點；國企指數低開96點或1.08%，報8,833點；科技指數跌95點或1.48%，報6,315點。

美股納指挫逾1%，大型科網股領跌。騰訊跌2.1%；阿里巴巴跌3%；美團跌2.5%；小米集團跌0.4%；京東集團挫近4%。