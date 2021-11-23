【高盛推介】騰訊連跌4日跌穿480元　購證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(22日)跌約0.3%，周二(23日)早段繼續下跌。開市隨即跌穿490港元水平，現時更失守480元水平，報479.6元，跌約3%，目前為連續第4日下跌。

國家工信部部長肖亞慶表示，支持企業運用5G等新型網絡技術和先進適用技術改造建設企業內網，支持企業設備上雲，推動工業互聯網平台進企業、進園區、進產業集群。騰訊上周公布，董事會已決議根據一般授權發行共約839.9萬股新股份，佔經擴大已發行股份約0.0875%。以根據股份獎勵計劃向不少於1.68萬位獎勵人士授予獎勵股份。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金趁低積極部署好倉，認購證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約4,460萬元。周一流入牛證的資金較集中在480至485元收回區域的產品。

淡倉方面，可見認沽證於周一獲資金轉向流入，有約170萬元。熊證於周一亦獲資金轉向流入，有約140萬元，並較集中在525至530元，及540至545元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，可見周一北水繼續沽出騰訊，錄得約8.3億元資金淨賣出。

騰訊購25582，行使價550元，2022年1月26日到期，實際槓桿12.8倍，行使價480至550元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊購23564，行使價530元，2022年1月24日到期，實際槓桿12.1倍，熱門、行使價480至550元間、2個月期以上產品中，槓桿次高。

騰訊購23964，行使價511.38元，2022年1月25日到期，實際槓桿10.6倍，貼價、高槓桿。

騰訊牛60817，收回價440元，行使價437.2元，換股比率500，槓桿比率10.4倍，近40元收回距離遠牛。

騰訊熊66121，收回價510元，行使價513元，換股比率500，槓桿比率14.6倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

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