【瑞通推介】大市低開　貼價恒指牛受捧

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統拜登提名鮑威爾連任聯儲局主席，市場預期當局會較快收緊貨幣政策，道指周一(22日)收報35,619點，升17點或0.1%；納指則挫1.3%。恒指周一高開後回落，一度跌180點至24,869點，未有跌穿上周五(19日)低位，全日收跌98點或0.4%，報24,951點，連跌4個交易日，期間累跌762點。周二(23日)早間弱勢持續，曾跌逾300點，下試24,600點。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾970萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,400萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價24,400至24,499點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

快手周二公布季績，券商看好集團的廣告業務可逆勢增長，預測快手第三季收入錄200.98億元人民幣；經調整淨虧損則擴大至72.98億元人民幣。快手近日隨大市連跌4個交易日，周一收跌2.8%於93.65元，失守50天線，周二早段繼續整固，低位回落至91元，跌幅2.8%。周一分別有逾80萬元和約140萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。

另一隻周二放榜的焦點股份是小米集團。券商預測集團第三季收入介乎740.32億元至826.59億元人民幣，按年升2.6%至14.5%；經調整純利介乎40億元至59.68億人民幣，按年下跌3.1%至上升44.6%。券商近日普遍已因應晶片短缺和經營環境競爭劇烈而下調小米出貨量預測，但大多維持其盈利預測。小米周一反彈至21.5元後再遇沽壓，收報20.9元，跌1.2%，周二早段好淡爭持，曾重上21元。約280萬元在周一淨流入其輪證好倉，同日淡倉亦有近10萬元淨流入。

小鵬汽車同樣於周二出成績表，但周一其股價走勢較其他新能源車股落後，全日收跌1.1%於185.2元，連失10天和20天線。股份上周升上199.1元的歷史高位後連續3日回調，同時成交逐步增加。小鵬周二早段先跌後回升，高位曾逼近187元。周一有逾40萬元淨流入其好倉，淡倉亦錄小量資金淨流入。

阿里健康周三(24日)公布中期業績，公司在10月尾已發盈警，預期截至9月底止6個月，錄得不多於3.2億元人民幣虧損淨額，而2020年同期利潤淨則為約2.79億元人民幣。公布盈警後，阿里健康股價大部分時間在低位橫行，上周五曾創出8.72元的52周低位，周一收跌1%於8.89元，是第4個交易日向下。周二早段再度捱沽，最多挫逾3%至8.6元，再創52周低位。周一有逾20萬元淨流入其好倉，淡倉則有小量資金淨流出。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。