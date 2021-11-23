【高盛推介】輪證資金集中趁低部署美團阿里

高盛(亞洲)有限責任公司：將於本周五(26日)公布今年第三季業績的美團，周一(22日)失守280港元水平收市，跌約2.4%，周二(23日)早段繼續下跌。開市隨即失守270元水平，並於早段低見264.6元的半個月低位後跌幅收窄。現報267元，跌約2.6%，目前為連續第5日下跌，累計至今跌逾10%。

阿里巴巴周一跌約1.6%，周二早段繼續下跌，最低見132.5元，為一個半月低位。現報133.3元，跌約2.8%，目前亦為連續第5日下跌，累計至今跌逾19%。

觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金集中趁低部署美團、阿里好倉，分別錄得約3,300萬及3,140萬元資金流入，為周一最多資金流入的相關資產。

美團方面，認購證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約5,940萬元。牛證於周一亦繼續獲資金流入，有約690萬元，並較集中在250至255元收回區域的產品。

阿里方面，過去4個交易日皆錄得資金流入認購證，合共約9,750萬元，為同期最多資金流入的認股證相關資產。而牛證於周一亦獲資金繼續流入，有約930萬元，並較集中在128至130元收回區域的產品。

美團購26726，行使價315元，2022年1月24日到期，實際槓桿8.3倍，貼價。

美團牛60040，收回價245元，行使價242元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

阿里購27170，行使價160元，2022年3月21日到期，實際槓桿6.6倍，貼價、低街貨。

阿里牛67449，收回價110元，行使價108元，換股比率500，槓桿比率4.8倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

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