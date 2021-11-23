【產經直播】市況波動 專攻收息股？
2021年11月23日 12:14
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美國總統拜登宣布將提名鮑威爾連任聯儲局主席，利率期貨顯示，市場預期聯儲局會加快收水步伐，押注提早至明年6月首次加息，並於同年11月再加息，刺激美債息上升，隔晚美股走勢麻麻，標指納指破頂後倒跌，道指亦蒸發逾300點升幅，市況未來會更波動？應對當前局面，投散戶有咩選擇？將Global X 恒生高股息率 ETF(03110)納入投資組合可幫到手？
廣州車展近日舉行，利好行業氣氛，車股周一(22日)向上後，周二(23日)略為回吐，將維持大漲小回格局，難跌得深？A股股王、電動車電池製造商寧德時代昨日亦破頂，投資電動車板塊咪再遲疑？
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