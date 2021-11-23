軟銀願景基金委任張凱勳為管理合夥人　主導在華科技投資

軟銀集團旗下的風險投資基金軟銀願景基金宣布，委任張凱勳(Dennis Chang)為管理合夥人，將繼續主導軟銀在華科技投資業務，並與公司另一管理合夥人陳恂(Eric Chen)共同管理軟銀願景基金的中國投資團隊。

軟銀願景基金指，委任張凱勳的決定反映了軟銀集團對中國市場的承諾與重視，正如軟銀集團始創人兼CEO孫正義近期的聲明中指出，集團的承諾始終如一，堅信中國是全球最主要的創新中心之一，會繼續為中國企業家提供投資和支持，幫助他們構建未來。

張凱勳於2019年10月加入軟銀願景基金，負責領導基金在華投資業務，帶領團隊參投多家中國企業，包括健身應用程式Keep、生鮮食材電商叮咚買菜等。他同時負責管理軟銀願景基金在華重點投資項目，包括互聯網房產中介貝殼找房、瓜子二手車、自如。軟銀願景基金其他中國被投公司包括商湯科技、極飛科技、晶泰科技、Exscientia、京東物流、思靈機器人和EDDA科技等。

在加入軟銀前，張曾擔任高盛集團亞洲特別機會投資部的董事總經理，專注於中國的多資產類別投資，包括私募股權、結構性投資和信貸機會。