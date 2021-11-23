力谷電動車！英國明年起全新建築物須安裝充電樁

英國首相Boris Johnson在英國工業總會一場演說中表示，由2022年開始英格蘭的所有全新住宅或建物，有義務安裝電動車充電裝置。這是英國目標在2030年停售燃油新車的配套工作，預計每年有14.5萬個處所將全新安裝電動車的充電裝置。

新政策實施對象包含全新的住宅、辦公室及超市等建築物。此外，若因實施大規模裝修而出現10個以上停車位時，也同樣必須設置電動車充電器。為了讓電動車駕駛者在外出時能易於充電，所有的急速充電器將導入非接觸式的付款設備。

英國政府於今年10月的時候明確表示，將針對電動車補助以及充電站為主的基礎設施，投資6.2億英鎊。據當地媒體報道，目前英國境內有2.5萬組的電動車充電器，不過英國競爭及市場管理局認為，在2030年之前，充電器的數量有必要按現規模擴大10倍。

英國去年的乘用車銷售中，電動車的比例約10%，較2018年的2.5%已有大幅增長。經營電動車充電設備的英國企業Connected Kerb認為，今後5年每4個家庭當中就有1個會考慮購買電動車。