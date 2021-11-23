重罰之下必有效率！美兩大港口貨櫃疏運進度樂觀

美國洛杉磯、長灘港貨櫃等待卡車運輸時間在10月高近8天，迫使當局對滯留貨櫃承運人作出罰款，惟10月底啟動全時營運後，供應鏈運輸有明顯改善，港口官員周一(22日)宣布將再度延長開罰時間。

加州洛杉磯、長灘港執行董事周一(22日)於聯合聲明中稱，自10月宣布新滯留貨櫃費用後，港口碼頭滯留貨量物下降33%，港務高層感滿意，並於下周「黑色星期五」及「網絡星期一」(年底消費旺季)過後，重新評估罰款實施情況。

洛杉磯與長灘港約佔美國海運4成吞吐量，該兩大港口10月25日宣對施滯留貨櫃收費，以緩解貨船日益加劇的堵塞問題。該收費措施給予承運商九天清空貨物，鐵路承運商則有六日時間，若超過期限，承運商每天每個貨櫃將遭開罰100美元。

太平洋商船協會(Pacific Merchant Shipping Association)表示，10月洛杉磯與長灘港貨櫃等待疏運時間為7.64天，超過9月的6天，所有卸載貨櫃幾乎有一半已經等待5天以上。而10月等待鐵路疏運的貨櫃停留時間從9月的5.5天降低到3.9天，成為今年單月運輸效率最高的月份。