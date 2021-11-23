無人幸免！要預備長期捱貴貨？這原因衍生一種稅...

港人必須摒除固有的「物價上漲」因素，改變思維迎接「新常態」，主要是因為氣候危機加劇！綜合媒體報道，未來由海外進口的蔬菜恐怕愈來愈貴，因全球為應對極端天氣，已經正式進入「排碳有價」的時代。

只要未來當「碳稅」成真，運輸里數愈長的商品，如果是搭燒燃油的飛機與貨輪，附加的「碳稅」就會讓美國食品的進口價貴許多。

「碳稅」不只會影響餐桌！全球科技巨企已紛紛表態，要求供應商降低生產產品的「碳排放」。這就明白為何巨企皆紛紛表態在諸如2050年前，全球營運要達成100%採用再生能源，並達致「淨零排放」，尤其是主力出口的企業，因若不做，未來國際「碳稅」就位的話，會十分吃虧。

【事緣】

全球200個國家代表齊集英國格拉斯哥的COP26氣候變遷高峰會。這是6年前巴黎協議後，最重要的一場氣候會議，主要任務在重新督促各國：沒有時間再蹉跎了，要控制溫升在1.5℃之內，每個國家都還要做更多。

唯有讓「碳」在全球有價，人們與企業才有真正誘因減碳。有報道指，在氣候大會上，會場用餐區的菜單，「標示的不是卡路里，而是每道菜的碳排放」！

【人類已冇得揀】

雖然有很多人說，上述所謂「碳稅」是吹水居多，但目前的形勢是事在必行，因人類已沒有選擇了！白髮蒼蒼的自然歷史學家大衛艾登堡爵士說：「未來的世代子孫都會回頭看這場高峰會，銘記各國領袖們是否真的齊心達成協議，讓溫室氣體真正減少。我這一生看過太多自然世界的毀壞，希望你們可以見證她的重生，所有人都期盼諸位領袖負起責任。」

因此，立即要減碳的理由是所有人的活動，因為當環境再被大規模毀滅，人類熟知的生活也將不再。