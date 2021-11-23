能源大戰！美協調多國釋出戰備石油　產油國減產還擊

美國總統拜登最快周二宣布釋出戰備儲油，操作上將會與印度、日本和南韓等聯手出擊，目前正敲定最終協議，希望抑制不斷飆漲的能源價格。

據報美國逐步釋出超過3,500萬桶戰備儲油，石油公司可先取得原油，但必須加上利息返還，這種「交換」計劃通常發生在石油公司遭遇油管破裂或颶風破壞等供應問題時。

不過美國領導的「聯合行動」正加深與沙特阿拉伯和俄羅斯領軍的OPEC+正面對抗的可能性，因為這變相兩者正爭取對全球油市的主導權。據報，OPEC+將重新評估其恢復石油供應計劃，該組織預定12月2日開會討論產量問題，有可能減少每月增產規模。

事實上，美國也尋求中國大陸參與釋出戰備儲油的行動，後者表示正在研究。知情的印度政府官員周一表示，還沒有對釋出的時機和數量做成決定，但將協同例如日本和中國大陸等一起行動。同日，日本朝日電視台報道，東京準備釋出戰備儲油。

拜登此舉如果成功，可在進入假期旅遊旺季之際控制住油價，對抗通膨憂慮，並緩解部分政治壓力。由於汽油和其他消費品項的價格高漲，拜登陷入民調支持度低落的窘境，他所屬的民主黨明年期中選情也因此烏雲罩頂。

美國總統曾3次授權釋出戰備儲油，最近一次是2011年與OPEC成員國利比亞爆發內戰期間。