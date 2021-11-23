道期跌101點 比特幣企5.5萬美元
2021年11月23日 16:11
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美匯指數報96.42；港匯見7.7931；離岸人民幣(CNH)報6.3848；美元兌日圓一度突破115關，最新報114.74；歐元企1.1252，英鎊處1.3398。金價報1,807美元。布油報79.16美元，紐油報76美元。比特幣企5.5萬美元水平。道指期貨跌101點。
●市後關注點
17:00 歐元區11月製造業、服務業採購經理指數（PMI）（初值）
17:30 英國11月製造業採購經理指數（PMI）（初值）
22:45 美國11月Markit製造業、服務業採購經理指數（PMI）（初值）
●恒生指數連續第五日下跌，全日收報24,651點，跌299點或1.2%。國企指數收報8,827點，跌102點或1.14%；科技指數收報6,323點，跌87點或1.36%。主板成交1,298億港元。https://bit.ly/3xf6Tmm
●滬綜指收升7點，貴州茅台收漲2.2%；鋰電池龍頭寧德時代跌1.3%。https://bit.ly/3CEwGW1
●中國經濟：
-人行：重點關注貸款質量情況，加大支持科技創新。
-內地擬徵數據稅達致共同富裕，ATM三大科網股下挫。
-鐵礦石期貨價3日狂飆21%，內地鋼廠料增產。
●能源大戰！美協調多國釋出戰備石油，產油國減產還擊。
●通脹真的勢危？大國攜手釋放油儲，輪到印度...
●軟銀願景基金委任張凱勳為管理合夥人，主導在華科技投資。
●美國據報日內宣布釋放緊急石油儲備。
●美銀籲明年保留現金，為加息作好準備。
●傳佳兆業離岸債部分持有人聘請顧問尋求建議。
●花旗進軍數碼資產領域，計劃招聘100名員工。
●報告：香港出口於2030年將增至7.32萬億元。
●日圓兌美元跌穿115關口，創4年半新低。
●Zoom上季盈利勝預期，惟股價盤後急跌6%。
●Apple造車是時間問題，最快2024年面世？
●重罰之下必有效率！美兩大港口貨櫃疏運進度樂觀。