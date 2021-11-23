謝瑞麟：同業競爭大　影響內地業務

惟香港暫未通關，對於今年12月銷售期望，主席及行政總裁謝邱安儀表示，若疫情如目前般穩定，沒有任何影響零售業的壞消息出現，12月銷售增長有望比10月增長逾20%更佳。

對於本港正與內地官員商討兩地通關，或有望帶動本港零售業。謝邱安儀對此則保持審慎，她在網上發布會上指，預料政府有限度實施兩地通關，將優先給予有需要人士過境，因此真正能吸引具消費力的旅客仍需一段時間。此外，疫情改變消費者購物模式，即使將來全面恢復通關，門店生意或難回復正常水平，需花更長時間再作觀察。

同時，她注意到內地同業競爭日益嚴重，市場比以前更開放，都對公司內地業務造成影響。

人力資源方面，截至9月30日，集團按年裁員210人至2,354人。集團副主席、首席策略暨財務官伍綺琴表示，員工數目減少屬自然人員流失，公司下半年沒有縮減人手計劃。

而開店計劃方面，集團自疫情前一直有每兩年增加100間分店的目標，但計劃因疫情關係被打亂，期望在公司在明年4月1日起，繼續以此作目標。截至9月底止，集團分店總數為488間。