屋宇署9月份批出17份建築圖則

而葵涌大圓街2至10號的美羅工業大廈，亦獲批建於兩層地庫之上興建一幢17層高同類物業，涉及樓面面積約195,558方呎。據悉該物業由萬國數據持有。

另外，再有酒店物業計劃重建為商廈。北角英皇道31至33號與銀幕及琉璃街交界的晉逸維園精品酒店，則批建一幢24層高商業大廈，提供樓面約61,582方呎。