屋宇署9月份批出17份建築圖則
2021年11月23日 18:39
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屋宇署資料顯示，該署9月份批出17份建築圖則，獲批個案較大規劃個案均為數據中心發展，其中中國移動(00941)子公司中國移動國際，於2020年斥資56億港元投得的沙田松頭下路及桂地街交界工業地，批建一幢17層高及兩層地庫的數據中心，提供樓面約938,540方呎。
而葵涌大圓街2至10號的美羅工業大廈，亦獲批建於兩層地庫之上興建一幢17層高同類物業，涉及樓面面積約195,558方呎。據悉該物業由萬國數據持有。
另外，再有酒店物業計劃重建為商廈。北角英皇道31至33號與銀幕及琉璃街交界的晉逸維園精品酒店，則批建一幢24層高商業大廈，提供樓面約61,582方呎。
期內亦有9項獲批個案屬住宅及商住發展，包括大昌集團(00088)去年招標投得的鴨脷洲海旁道住宅發展，准建一幢30層高分層住宅，另設4層地庫，總樓面約88,283方呎。
至於近期中國奧園(03883)蝕讓沽出的西半山羅便臣道63至67號燕貽大廈重建項目，亦可建為一幢30層高住宅樓宇，樓面面積約53,171方呎。
此外，恒基地產(00012)大埔美新里舊樓收購項目，獲批建一幢17層高商住樓宇，住宅樓面約35,861方呎，另設約7,359方呎商業面積。