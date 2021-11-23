周大福：料下半財年同店銷售回歸正常化

截至9月底止半年，周大福在內地及港澳兩地同店銷售按年各增32.2%及79.8%。

董事總經理陳世昌表示，內地在7至10月有一些零星疫情爆發，包括成都、重慶、天津、大連等地，內地防疫政策嚴謹，或多或少影響銷售，但當局處理手法「乾脆利落」，讓疫情在很短時間內受控，由於情況只是發生在局部地區，對公司業務影響不大。他稱，內地10至11月份同店銷售仍保持雙位數增長，當中11月份稍放緩，預計全年內地同店銷售有高單位數增長。

拓展規劃方面，他稱，上半年已超額完成，相信下半年開店情況比預期更好，有信心內地全年淨開店1,000家。

談及香港市場表現，執行董事孫志強表示，消費券有帶動業務表現，尤其是8月及10月份首兩周；就算通關重開，預計業務恢復需要等待一段時間。12月份香港仍會受惠於本地客留港消費，至於澳門通關後生意穩定，相信屆時會有一定貢獻。

港澳店舖調整計劃方面，他表示，要視乎通關情況及租金減幅等，會保持審慎樂觀，目前費用控制最重要。

周大福中期毛利按年增加32.6%，至107.94億元，經調整後毛利率按年縮11.6個百分點至23.5%，鄭炳熙解釋，主要因為去年同期國際金價飆升造成的較高基數、批發業務以及零售業務的黃金首飾及產品銷售佔比增加。他坦言，毛利率並不一定見底，因為批發業務仍要擴展，可能進一步拖低毛利率，惟強調該業務經營費用較低，可以抵銷毛利率影響。