高價入市！將軍澳首都三房1030萬易手創同類新高

二手交投稍為回升，個別買家再以高價入市，將軍澳首都三房單位，剛以1,030萬元售出，創同類新高紀錄。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣鄧惠源透露，西營盤半山慧豪閣1座低層D室，實用面積約447方呎，兩房間隔，近日以948萬元沽出，呎價約21,208元，原業主於2010年8月以515.8萬元購入，持貨約11年帳面賺約432.2萬元或約84%。

●中原柳志明稱，西宜順大廈中層A室，實用面積約287方呎，兩房間隔，望市景，以545萬元易手，呎價約18,990元，新買家屬於用家，原業主於2007年6月以134.5萬元買入，持貨14年帳面獲利410.5萬元，單位升值超過3倍。

●中原翁梓軒指，灣仔囍滙2座中層N室，實用面積約348方呎，開放式間隔，以880萬元易手，呎價約25,287元，原業主於2013年12月以692萬元買入，持貨8年帳面獲利188萬元，單位升值約27%。

●世紀21北山嚴智贇表示，大坑雍藝軒低層B室，實用面積約450方呎，兩房間隔，望山景，獲區外首置客以999萬元承接，呎價約22,200元，原業主早於1999年11月以327萬元購入上述單位自住，持貨22年帳面獲利672萬元，期內升值近2.1倍。

●世紀21北山梁淑儀稱，北角城市花園10座高層F室，實用面積約626方呎，兩房間隔，享煙花海景，獲區外換樓客以1,350萬元承接，呎價約21,565元。

●香港置業布家良表示，鰂魚涌太古城啟天閣中層C室，套三房間隔，望內園及泳池景，實用面積約797方呎，以36,000元放租約半個月後，獲外區客洽詢，議價後減價4,000元，以32,000元租出，呎租約40.2元，新租客為外區家庭客，睇樓2次即決定承租。

●中原鄭俊輝表示，柴灣杏花邨11月錄8宗買賣，與上月相若，業主普遍願意減價，刺激交投，其中41座中層8室，實用面積約826方呎，套三房及多用途房間隔，享海景，以1,430萬元易手，呎價約17,312元，新買家屬同區換樓客，原業主於2003年以310萬元買入，持貨18年帳面獲利1,120萬元，單位升值約3.6倍。

●美聯李聖智指，柴灣杏花邨4座中層6室，實用面積約453方呎，兩房間隔，原業主計劃移民，以813.8萬元沽貨，呎價約17,965元，新買家為同區客，購入單位作上車之用。

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九龍區

●美聯劉念滿稱，長沙灣碧海藍天1座中低層B室，實用面積約494方呎，兩房間隔，內籠企理，獲網上搵樓之用家青睞，相約代理睇樓後決定承接，單位原放盤叫價928萬，議價後減至905萬元成交，減幅2.5%，呎價約18,320元。

●香港置業宋國權表示，土瓜灣迎豐11月暫錄約3宗租務成交，較上月同期約2宗增加1宗，當中高層C室一房戶，望海景，實用面積約276方呎，以約15,000元放租一星期，議價後減價至以約14,300元租出，呎租約51.8元。

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新界區

●中原伍錦基稱，將軍澳首都6座左翼高層A室，實用面積約712方呎，去年6月開價1,100萬元放售，剛減至1,030萬元沽，成交金額料創屋苑三房標準戶新指標，呎價約14,466元，原業主2014年9月以628萬元購入，帳面獲利402萬元，屋苑本月錄約9宗買賣。

●利嘉閣溫錦華透露，將軍澳新寶城1座高層C室，實用面積約377方呎，兩房間隔，新近以728萬元易手，呎價約19,310元，原業主於2016年9月以約510萬元購入，持貨約5年轉手帳面獲利約218萬元，物業升值約43%，屋苑現時約有85個放盤，入場費由688萬元起。

●中原柯勇表示，將軍澳11月暫錄約170宗二手買賣，南豐廣場佔6宗，平均實用呎價約14,506元，該盤2座高層A室，實用面積約702方呎，套三房間隔，以1,000萬元成交，呎價14,245元。

●利嘉閣歐柏倫指，西貢匡湖居1期雙號洋房，實用面積約1,051方呎，套三房設計，享海景，由外區換樓客承接，成交價2,838萬元，呎價約27,003元，原業主在1985年8月以約62.56萬元買入，持貨約36年轉手帳面賺約2,775.44萬元，或升值約44倍，屋苑目前約有50個放盤，入場費由2,600萬元起。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山居屋錦英苑C座中層7室，實用面積約645方呎，三房間隔，於已補價自由市場價699.5萬元沽出，呎價約10,845元，原業主於2016年11月同於自由市場以507萬元購入，持貨5年帳面獲利192.5萬元，單位升值約38%。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山海典灣2座中層B室，實用面積約783方呎，三房間隔，叫價1,380萬元，放盤1個月，最終以1,335萬元獲買家承接，呎價約17,050元，原業主於2010年7月購入上址，當時作價579萬元，持貨逾11年帳面獲利756萬元，期內升值約1.3倍。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田第一城8座中層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望園景，放盤個半月，原開價630萬元，減價45萬元或減幅7.1%，以585萬元沽出，呎價約17,890元，原業主於2010年5月購入上址，當時作價193萬元，持貨11年多帳面獲利392萬元，單位期內升值約2倍。

●中原侯惠良透露，沙田第一城11月錄得約27宗買賣，屋苑40座低層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，議價後以540萬元易手，呎價約19,014元，新買家為用家，原業主於1985年以20.7萬元購入，持貨36年帳面獲利約519.3萬元，期內升值約25倍。

●美聯陸楚江表示，大埔雲滙11座中層B3室，實用面積約339方呎，一房連套房間隔，望園景，叫價700萬元連租約放售，獲外區夫婦無睇樓、零議價下承接，呎價約20,649元，原業主於2018年8月以約686.6萬元購入。

●世紀21柏宇黃學宇稱，大埔新峰花園20座中層F室，實用面積約537方呎，兩房間隔，以734萬元沽出，呎價約13,669元，新買家為區內上車客，考慮不久即決定購入自用。

●世紀21奇豐陳偉康指，粉嶺牽晴間12座中層A室，實用面積約388方呎，兩房間隔，望山景，原先開價585萬元，放盤4個月，微減8萬元，減幅約1.4%，獲外區上車客以577萬元承接，呎價約14,871元。

●利嘉閣黃永全表示，元朗尚悅6座低層平台特色戶，實用面積約928方呎，套三房及儲物室間隔，連約1,041方呎平台，原先叫價1,480萬元，經議價後減價52萬元或約3.5%，以1,428萬元連車位沽出，呎價約15,388元。

●祥益黃文樂透露，屯門居屋兆軒苑B座中層3室，實用面積約598方呎，三房間隔，業主願意調整租金，減租1,200元後，獲區內客以月租13,800元租入，呎租約23.1元。

●祥益林英傑指，屯門華都花園1座低層A室，實用面積約414呎，兩房間隔，日前獲區內首置客垂青，加上原業主增加議幅，減價15萬元，而且屋苑容許飼養狗隻，上述買家遂便決定即睇即買，以495萬元購入自用，呎價約11,957元。

●美聯鍾家豪指，荃灣荃景花園3座高層A室，實用面積約445方呎，兩房間隔，區內租客早前曾參觀北區二手放盤，惟比較過兩區樓價後，回區物色心儀單位，睇樓兩日即決定承接上址，原業主擬移民海外，輕微議價促成交易，成交價646.8萬元，呎價約14,535元。

●利嘉閣羅兆麟指，東涌映灣園11座低層F室，實用面積約563方呎，兩房間隔，望山景，近日以742萬元沽出，呎價約13,179元，屋苑11月累錄8宗二手買賣，目前有約80個放盤，入場費由680萬元起。

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