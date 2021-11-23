打工仔注意　強積金連續兩個月「有錢賺」

美股延續強勢，加上內地股市顯著回勇，帶挈一眾打工仔的強積金連續兩個月「有錢賺」，11月初至今進帳近1%，每人平均賺3,705元；而年初累計更升3.84%，人均賺16,168元。

據晨星(亞洲)截至11月18日止的數據顯示，全線股票類別均錄得升幅，又以美國股票升最多，期內升了2.27%；中國及大中華股票則緊隨其後，同樣錄得逾2%的升幅；香港及日本股票表現亦旗鼓相當，分別升1.33%及1.68%，齊齊帶動強積金11月來整體回報升0.88%。

至於首11個月累計，中國及大中華股票亦顯著收復失地，僅錄4.75%的跌幅；香港股票則跌5.47%；而要數表現最勁的三甲組別，就非美股、環球股票以及歐洲股票莫屬，年內升幅高達24.79%、17.32%及17.27%。

上古亞洲財富策劃及管理總監梁彥穎表示，由於大部分基金一般會在年尾鎖定利潤，所以傳統而言12月份股市難以大跌；不過，倘若聯儲局下年提早加息，就宜及早在12月的股市高位轉倉，而轉倉類別更不能轉至債券組合，原因是突然加息會令債券孳息率上升，此消彼長會令債券價格急挫，所以他建議要將資金轉至保本基金。

他又建議，若年輕人剛開始踏入職場供強積金，可暫時不用理會配置組合，更可全數(all-in)放落股票基金，皆因有平均成本效應。至於中年人士的強積金配置，他認為由於已累積一定金額，所以資產配置可較為多元化以便平衡風險，當中20至30%為保本基金、短年期債券基金亦可佔20至30%、其餘的是平衡型基金及股票基金。