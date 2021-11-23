港島新盤市況熱鬧　上環堅道項目下月推出

港島區新盤市況熱鬧，發展商加緊推盤部署，其中上環堅道項目最快下月推出，亦有堅尼地城新盤周三(24日)次輪賣樓，認購反應理想。

●上環堅道新盤CAINE HILL最快下月初開價

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目提供187個單位，主打一房戶佔115伙最多，示範單位準備工作已屆尾聲，預計2至3周可完成，最快下月初上載售樓書及開價，關鍵日期為2023年3月31日。

項目定價參考同系西半山羅臣道THE RICHMOND及堅道一帶二手做價，現時二手平均實用呎價約2.7萬至3.4萬港元。

韓家輝指出，集團旗下伊利近街33至47A號兩個地盤，位置毗鄰CAINE HILL，收購工作已接近完成，有機會於明年拆卸，2023年推售。

此外，大角咀利奧坊項目第4期將於明年推出，提供逾600個單位，為目前系列最大規模的期數。連同與其他發展商合作的3個啟德項目，明年至後年料有逾5,000個單位推出市場。

●堅尼地城KENNEDY 38超額認購逾26倍

●西營盤63 Pokfulam新錄交易告吹 料百萬訂金遭沒收

而上述單位已於周一(22日)終止買賣合約，據相關支付條款，買家已繳付樓價10%金額即約104.44萬元，料遭發展商沒收。

●青衣薈藍連沽兩伙開放式單位

宏安地產（01243）旗下青衣薈藍錄兩宗成交，均為開放式戶型，包括17樓A15室，實用面積203方呎，成交價538.5萬元，呎價約26,527元。