美股3大指數靠穩　Zoom挫14%

美債息上漲拖累科技股表現，納指及標指周一曾創新高後倒跌收市。納指周二早段反彈25點，至15,880點；標指升14點，至4,697點；以傳統經濟股為主的道指則升134點，至35,754點。

港股外圍無太大變化，恒指夜期升82點至24,646點，低水6點。

最新數據顯示，美國11月Markit製造業採購經理指數(PMI)報59.1，符合預期；服務業PMI則為57，遜預期。

雖然債息上漲短線不利科技股表現，惟Vios Advisors董事總經理Michael Bapis繼續看納指，料在未來5至10年上升趨勢仍會持續。他解釋指，各項因素都支撐科技股上漲，如鮑威爾連任為市場帶來的穩定性；現時科技發展已到了改革的重大轉捩點。

個股方面，視像會議平台Zoom公布，截至10月底止第三財季收入為10.5億美元，按年增速放緩至35.19%；純利增長71.47%至3.4億美元；經調整後每股盈利1.11美元。市市場憂慮未來該企業務增長進一步放緩，其股價跌14.91%至206.16美元。

美國網購巨企亞馬遜收購電影公司美高梅的交易遇阻。外媒報道，美國4大工會促請聯邦貿易委員會(FTC)阻止這宗收購，理由是收購行動將會削弱串流影視平台之間的競爭。

據估計，收購完成後，亞馬遜串流平台片庫將擁有逾5.5萬套影集，而其主要對手Netflix只有不足2萬套。分析認為，該企亦有機會以市場優勢提高價格。亞馬遜股價升0.71至3,598美元；Netflix則跌0.9%至653.24美元。