【產經評論】美選定財金要員　先抗通脹後制華

美國總統拜登提名鮑威爾連任聯儲局主席，並得到多年同僚、現任財長耶倫認同，顯然要延續抗華經濟戰路線，企圖以貨幣及財政政策「長臂管轄」中國！然而，在此之前，由於美國正面對天量放水造成嚴重的資產泡沫，通脹又急速升溫，必須由始作俑者鮑威爾冧莊執手尾，確保政策連貫性，順利落實退市藍圖。這顯然是最低風險而又最務實的做法，以免陣前易帥損軍心，犯下兵家大忌，先抗通脹後制華料成為主軸。

回看今夏供應鏈開始斷裂時，鮑威爾及耶倫一直強調，通脹升溫只是暫時，年底會緩和。詎料通脹不斷升溫，10月更創逾30年新高，美國人正要度過歷來物價最高的感恩節。結果耶倫已轉軚估計高通脹會持續至明年中，鮑威爾附和，故直至目前為止，依舊不急於收水加息。問題是，諸如貨運塞港等供應鏈問題，迄今仍未見明顯改善，說到底，除疫情因素外，中美貿易戰也是成因，故見耶倫也主張削除部分中國商品額外關稅，政策上明顯為解決通脹傾斜。

為了令物價降溫，拜登政府正嘗試從油價入手，皆因當地的汽油價格已按年暴升近五成，為2014年以來最高，最新已宣布釋出戰略油儲，並呼籲中國、印度、日本和南韓4大石油消費國聯合行動釋放石油儲備，迫使石油輸出國組織增產。據悉，4大石油消費國陸續同意配合拜登，反映彼此也承受不了高通脹拖垮經濟，同時意味中美經濟戰傾向暫緩，共同應對物價上漲已成為各國頭等大事，相信港人及後會感受到銀紙愈來愈不見使。

因此，如今的鮑威爾已有別於首任任期，不能再只管放水減息救市，因其副作用不只是高通脹，還包括巨量債務和殭屍企業等，如何推動貨幣政策正常化，並將市場受損程度壓至最低殊非簡單。環顧全球，不少央行已相繼犧牲經濟增長而選擇收水，以防範通脹失控，鮑威爾也不能例外，第二任任期內必須制訂退市藍圖。

這次拜登選擇不冒險換人，繼續讓鮑威爾掌聯儲局帥印，除了考慮幣策連貫性外，亦要為明年11月的中期選舉鋪路，此前必須十拿九穩抑制通脹及加快經濟增長。問題是，疫情至今的發展出乎意料，拜登的如意算盤是否打得響，不無變數，若最後證實聯儲局誤判形勢，導致通脹失控，經濟復甦無以為繼，滯脹臨門的話，屆時拜登需得到聯儲局及財政部合作化解，故耶倫的表態也很重要，以免前總統特朗普任內財政部與聯儲局吵架，醜出國際的場面重演。

簡而言之，從拜登急於釋放油儲，加上掌控美國兩大財金命脈的人選底定，確保聯儲局及財政部談得攏，就意味着這場「通脹大戰」殊不易打，未來數個月即使沒有占卜預言，也能知道是最難捱的時刻，已有美資大行呼籲即使明知通脹升溫，也得增持現金，多年美股大好友亦公開建議聯儲局別在加息事宜上猶豫，同時罕有地預測股市調整臨近，就知道危機之所在，投資者必須謹慎，免得血本無歸！