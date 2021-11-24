東方日報B1：鮑威爾勢續掌聯儲　面臨3大難處

美國總統拜登提名鮑威爾連任美國聯儲局主席，消除了市場對人事變動帶來不穩的憂慮。然而，鮑威爾未來4年的任期明顯波譎雲詭，包括需要解決高通脹和就業不足的矛盾、超低利率下的金融和樓市風險，以及是否需要發行數碼貨幣抗衡中國等。

雖然其連任仍未獲得美國國會通過，但美匯和美債市場卻率先表態「支持」！對利率預期高度敏感的美國兩年期國債孳息率周二(23日)漲0.0816厘，高見0.601厘，正好預示美息最少加一次；反映整體融資成本的10年期美債孳息率亦漲0.08厘，報1.632厘；而美元則刷新上周高位，上試96.5以上。這在在顯示鮑威爾應連任，帶動市場對聯儲局未來加息預期升溫，並解讀為拜登政府認同用鮑威爾「鷹派」手段對抗通脹。

美國10月通脹達6.2%，為逾30年高位，市場估計11月有機會再升溫。中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，從歷史所見，加息對調控通脹的力度實屬有限，故認為聯儲局的「收水」計劃應篤定以「縮表」（即減少買國債）為大方向，「邊個上台都會咁做」，預期收水速度會較緩慢。

他又指，加息只會令美國政府20萬億美元國債的利息支出百上加斤，又會影響股市下跌，故他預期明年美國最多只會加息一次，並以警告再加息等「出口術」的方式去管理市場對利率的預期。至於通脹，他預料，將會隨着明年原材料、石油、房屋供應等增加而逐漸減退。香港方面，他根據過往幾次美國加息的經驗得出，就算在聯繫匯率之下，也沒有同步或同幅度地跟隨加息，故相信就算明年美國加息，跟加的幅度也有限。

由於加息預期升溫，美國首置一族對買樓的熱情下降，有當地調查顯示，在9月，認為現在是買樓好時機的人，比例降至僅29%，上次美國人對樓市如此悲觀是在1982年，當時30年期按息平均超過15厘，而現時僅3厘，反映民眾對加息推冧樓市的擔憂。

除鮑威爾獲提名外，現任聯儲局理事布雷納德也獲提名出任副主席，美國財長耶倫就此表示，預料他們會在國會贏得廣泛支持，相信他們有能力在平衡聯儲局維持充分就業和物價穩定的兩大使命作出良好判斷。她又讚揚鮑威爾和聯儲局的穩定領導，有助確保美國經濟能夠從（由疫情引起）百年一遇的健康和經濟危機中復甦。

亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克表示，鮑威爾獲提名連任消除了市場不確定因素，但認為局方或需要加速退出貨幣刺激措施，繼而提前計劃加息。現在應考慮縮減買債的速度，又指供應鏈樽頸問題，應該要到明年夏天或之後才能解決，而長期通脹預期仍然受控。

美國銀行策略師則發表報告指出，通脹及利率上升將導致全球資產價格走勢逆轉，建議投資者多保留現金或增持石油、能源、美元及實物資產。報告認為，在經歷了2020年的「增長衝擊」及2021年的「通脹衝擊」後，投資者要為2022年的「利率衝擊」做好準備，認為明年的主題將是「資本保值」。

至於是否需要發行數碼美元，鮑威爾在過去4年任期都沒有大力推動。布雷納德則曾表示，很難想像不這樣做。市場亦有支持和反對的聲音，有支持者表示，數碼貨幣可以降低交易成本，並增加弱勢群體使用銀行系統的機會；反對者則擔心貨幣被數碼化後，交易都從聯儲局直接結算，傳統銀行可能會被邊緣化。