中美貿易協議未能兌現？中方採購目標停滯不前

外媒報道，雖然美國拜登政府呼籲中國兌現承諾，但在實現中美貿易協議採購目標方面，中方仍然停滯不前，並該協議涵蓋的所有種類商品的採購步伐進一步放慢。

報道分析中國官方數據得出，中國10月購買了價值95億美元的製成品、農產品和能源產品，自2020年1月簽署貿易協議以來的購買總額為2,104億美元。上個月的採購步伐為一年來最慢水平，中國目前僅完成了兩年目標3,784億美元的56%。

美國官員最近已加強呼籲中國遵守協議，但他們將如何應對北京未能實現目標一事尚不得而知。該些貿易目標將在下月底到期，但協議中有這麼一句話：雙方均預期中國的採購將在「2022年至2025年間」繼續增長。

美國商務部長Gina Raimondo在9月份稱中國沒遵守承諾，指出北京阻止中國的航空公司購買「數百億美元」的波音飛機。美國貿易代表戴琪上個月說，美國政府將努力讓中國兌現其在貿易協議中的承諾。

戴琪本月早些時候承認，中國的表現「不完美」，官員們正在研究下一步行動。

美國總統拜登與中國國家主席習近平上周舉行了峰會，但未讓貿易問題變得多麼明朗。美國官員說，貿易和技術出口限制話題並未在雙方對話中佔據主要地位。中國再次呼籲白宮避免在商業往來中「過分延伸」國家安全概念，避免貿易問題政治化。