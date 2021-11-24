美股道指收漲194點　納指兩連跌

美股周二(23日)個別發展，道指收報35,813點，升194點或0.55%；標指收報4,690點，升7點或0.17%；納指收報15,775點，跌79點或0.5%，連跌兩日。

雖然債息上漲短線不利科技股表現，惟Vios Advisors董事總經理Michael Bapis繼續看納指，料在未來5至10年上升趨勢仍會持續。他解釋指，各項因素都支撐科技股上漲，如鮑威爾連任為市場帶來的穩定性；現時科技發展已到了改革的重大轉捩點。

個股方面，視像會議平台Zoom公布，截至10月底止第三財季收入為10.5億美元，按年增速放緩至35.19%；純利增長71.47%至3.4億美元；經調整後每股盈利1.11美元。市場憂慮未來該企業務增長進一步放緩，其股價急跌14.71%，收報206.64美元。

美國網購巨企亞馬遜收購電影公司美高梅的交易遇阻。外媒報道，美國4大工會促請聯邦貿易委員會(FTC)阻止這宗收購，理由是收購行動將會削弱串流影視平台之間的競爭。

據估計，收購完成後，亞馬遜串流平台片庫將擁有逾5.5萬套影集，而其主要對手Netflix只有不足2萬套。分析認為，該企亦有機會以市場優勢提高價格。亞馬遜股價微升0.21%，收報3,580.04美元；Netflix則跌0.78%至654.06美元。