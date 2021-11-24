陳錦興：資金回歸價值股　中糧包裝料受惠

中糧包裝主要從事食品、飲料及家居化工產品等消費品所使用包裝產品的生產與銷售，深度覆蓋茶飲料、碳酸飲料、果蔬飲料、啤酒、乳製品化等消費品包裝市場，產品主要包括鋁製包裝產品、馬口鐵包裝產品和塑膠包裝產品，在多個細分市場均是內地龍頭。

中糧包裝的中期盈利約2.58億元人民幣(下同)，按年增長40.8%，主要因銷售規模提升影響。銷售收入約46.78億元，同比增長38.5%；主要因馬口鐵業務、鋁製 業務、塑膠業務銷售數量明顯上升。毛利率略下降至14.1%，因原材料價格上漲影響。

中糧包裝年初至今股價有約10%的升幅，跑贏恒指。過去三個月，股價由年內高位調整三成，主要是市場憂慮原材料通脹持續及內地第三季突然限電限產。然而，近期商品價格回順，內地製造業也回復正，中糧包裝股價亦回穩。內地食品消費仍持續增長，估計中糧盈利表現平穩，現價預測市盈率8倍，估值具防守性，建議4.05港元吸納，向上阻力為4.8元，向下支持位3.6元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)