道指升194點　布油漲3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.49；港匯見7.7933；離岸人民幣(CNH)報6.3875；美元兌日圓處115.14；歐元企1.1245，英鎊報1.3378。金價處1,789.76美元。布油報82.16美元，紐油處78.37美元。比特幣報5.76萬美元。道指期貨微跌。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水40點。

●道指收報35,813點，升194點或0.55%；標指收報4,690點，升7點或0.17%；納指收報15,775點，跌79點或0.5%，連跌兩日。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報24,526點，跌124點或0.51%。

●即月恒生指數夜期收報24,553點，跌11點，低水99點，成交17,311張。

●戴爾於第三季收入按年增21%至284億美元，勝市場預期，股價盤後升1.45%，報55.46美元。

●惠普於上財季收入按年增9.3%至167億美元，勝市場預期；每股盈利增453%至2.71美元。公司股價盤後升7.49%，報34.6美元。

●美國公布將釋放5,000萬桶戰略石油儲備，以應對高油價問題，該行動將聯同其他國家包括印度、中國、日本、南韓和英國，也是此類舉措中的首次。

●紐約1月期油收報每桶78.5美元，升1.75美元或2.28%；布蘭特1月期油收報每桶82.31美元，升2.61美元或3.27%。

●外媒分析中國官方數據得出，中國10月購買了價值95億美元的製成品、農產品和能源產品，自2020年1月簽署貿易協議以來的購買總額為2,104億美元。上個月的採購步伐為一年來最慢水平，中國目前僅完成了兩年目標3,784億美元的56%。

●紐約12月期金收報每安士1,783.6美元，跌22.5美元或1.2%，連續4個交易日下跌。

●英倫銀行(即英國央行)行長貝利周二(23日)表示，該行可能會減少政策指引，反而會在每次貨幣政策會議之後作出決策。

●英國富時100指數收報7,266點，升11點或0.15%；法國CAC指數收報7,044點，跌60點或0.85%；德國DAX指數收報15,937點，跌178點或1.11%。