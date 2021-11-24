陳樂怡：內房銷售料改善　利家電板塊

美國總統拜登正式提名鮑威爾續任聯儲局主席，市場解讀鮑威爾續任將會加快收水步伐，推動美國國債孳息率及美匯指數向上。美匯走強，牽制港股表現。

不過，中國人民銀行第三季度貨幣政策執行報告刪除「堅決不搞大水漫灌」，字眼隱含寬鬆信號，對經濟前景的判斷趨向審慎，市場憧憬人行有機會降準，加上中港有望局部通關，可為港股低位帶來支持，料恒指於24,500點見初步支持。

另外，隨着煤炭價格下跌，加上愈來愈多省市批准上調電費，傳統火電盈利壓力料可紓緩，明年更可顯著回升。未來12個月預測市盈率約8倍，隨着可再生能源業務佔比進一步提升，有望獲估值重估。該股向上阻力位20元，支持位為15.5元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)