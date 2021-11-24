陳樂怡：內房銷售料改善 利家電板塊
2021年11月24日 08:00
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內房銷售有望回暖，利好家電需求。
美國總統拜登正式提名鮑威爾續任聯儲局主席，市場解讀鮑威爾續任將會加快收水步伐，推動美國國債孳息率及美匯指數向上。美匯走強，牽制港股表現。
不過，中國人民銀行第三季度貨幣政策執行報告刪除「堅決不搞大水漫灌」，字眼隱含寬鬆信號，對經濟前景的判斷趨向審慎，市場憧憬人行有機會降準，加上中港有望局部通關，可為港股低位帶來支持，料恒指於24,500點見初步支持。
近期內房融資環境改善，後續銷售有望回暖，利好家電需求，有助家電板塊修復估值。美國商品研究局編制的商品期貨價格指數高位回軟，預計明年隨着供應鏈瓶頸好轉，製造業成本將會改善，建議留意家電龍頭海爾智家(06690)。公司早於海外市場布局，而且取得領導地位，可避免單一地區過分集中風險。另外，公司實行高端化路線，相對較高的毛利率有助應對原料價格急升。
此外，華潤電力(00836)目標2025年底達至碳頂峰，於「十四五」(第14個5年)規劃期間再生能源裝機量將大幅增加，再生能源發電機組佔總裝機容量由2020年底的25.9%，增至逾50%。潤電加快能源架構轉型，可成為碳中和主題的直接受惠者。
另外，隨着煤炭價格下跌，加上愈來愈多省市批准上調電費，傳統火電盈利壓力料可紓緩，明年更可顯著回升。未來12個月預測市盈率約8倍，隨着可再生能源業務佔比進一步提升，有望獲估值重估。該股向上阻力位20元，支持位為15.5元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)