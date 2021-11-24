惠康推「食咗飯未」愛心米慈善行動　市民買米超市捐錢！

惠康於本月啟動為期1年的「食咗飯未」愛心米庫慈善行動。集團高層聯同膳心連基金代表大合照。（台上由左至右：膳心連董事黃順昌、膳心連副主席劉懿玲、惠康行政總裁朱秉志、膳心連基金創辦人黃林碧瑢、惠康母公司DFI零售集團行政總裁麥殷（Ian McLeod）、膳心連主席郭李天穎、膳心連基金執行董事黃巧芸、膳心連基金營運總監翁懿華）

【特約報道】為緩解基層市民與社福機構疫情下的衝擊，惠康即日起啟動「食咗飯未」愛心米庫慈善行動，聯同社福機構 ── 膳心連基金(Foodlink)合作，目標是一年內向膳心連基金捐款500萬元，從而向有需要人士提供逾1,600萬碗既健康又有營養的米飯。

惠康於上周一(15日)在「食咗飯未」愛心米庫慈善行動啟動禮上，率先宣布捐出300萬元予膳心連造福基層，而在致送支票儀式上，部分膳心連的代表更感動落淚，場面溫馨有愛。

集團是次的「食咗飯未」愛心米庫慈善行動共由3部分組成，凡即日起於全線惠康、指定Market Place、7-Eleven及澳門新苗超級市場，市民每購買一公斤「御品皇」香米，惠康即會捐出0.5元予膳心連基金，活動適用於全線12款「御品皇」香米。

【每月首日捐款增倍 3大節日「加餸」】

除此之外，惠康亦會把每月首日定為「愛心加倍日」，在該日加碼捐多1倍款項。換言之，顧客每買入1公斤「御品皇」香米，惠康就會捐出1元。同時，惠康會在3大重要傳統節日─冬至、農曆新年及中秋節額外捐出食物，為這批基層市民與社福機構「過節加餸」倍添暖意。顧客屆時只要購買指定食材，惠康將以「買1件，捐1件」的配對形式捐出相同產品，更會將慈善米的捐款加倍變為「1斤捐1元」，務求將捐款愈滾愈大，並以成本價購入「御品皇」香米，透過膳心連基金向有需要人士提供健康美味的香米。

惠康母公司DFI零售集團行政總裁麥殷(Ian McLeod)表示，據政府最新數據顯示，本港貧窮人口達160萬人，換言之全港每4個人就有一位生活在貧窮線之下，而該活動已策劃數個月，現時啟動時機正屬合適。

他又指出，集團一直扎根香港，支持香港社區發展，並對是次活動非常有信心，皆因中國人常藉「食咗飯未」表達關心，以及慰問對方生活是否過得好，故冀惠康透過是次活動「以香米祝福有需要的人」。

【重點食品鎖定價格 降市民負擔】

全球疫情肆虐遇上供應鏈問題，麥殷亦向大眾派定心丸，指惠康由去年起推出「日日有低價」，將超過600款重點食物和日用品鎖定價格，涵蓋油、雞蛋、糖、鹽、大米等，致力降低市民的生活壓力。他亦提及，集團已投資建立新鮮食品配送中心，以保持食品新鮮度，同時務求將濕貨市場引入惠康超級市場，予顧客提供一個舒適的購物環境。

在啟動禮禮成後，麥殷更聯同惠康行政總裁朱秉志一起身體力行購買數包「御品皇」香米以示支持，在場一眾同事均反應熱烈。朱秉志其後補充指，大米乃非常重要的糧食，而且大眾對其有一定認識，具有象徵意義，加上膳心連在食物捐贈的相關經驗非常豐富，所以選擇了大米及膳心連作為今次活動的元素及夥伴。

【膳心連：疫情下收集食物挫70%】

膳心連營運總監翁懿華(Aurea)則表示，疫情下她們由酒店、學校、食肆等機構收集到的食物數量下跌70%，又形容「若10級為最困難，疫情當時的情況則有8級難」。她們及後要找不同經銷商以優惠價購入物資派給有需要人士，直到有次麥殷到其總部了解情況，所以促成惠康今次的「食咗飯未」愛心米庫慈善行動。

是次活動的「御品皇」香米全由泰國直接進口，其中「御品皇頂級茉莉香米」更榮獲第12屆世界大米貿易會議「世界最美味香米」名銜，為受惠人士帶來健康及美味。「御品皇」香米在惠康、指定Market Place及7-Eleven商店，以及澳門新苗超級市場獨家發售。