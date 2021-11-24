李偉傑：小米互聯網表現大放異彩

公司在公告內亦有解釋，第3季受到全球宏觀經濟及中國科技行業的市場情緒減弱影響，集團部分持有的按公允價值計入損益的長期投資受到股價波動的影響，造成了未實現的財務虧損，其中投資中上市公司部分未實現的財務虧損35億元，所以影響到集團季度淨利潤表現。類似的情況在其他大型科技股身上亦有看到，如撇除相關影響，小米經調整淨利潤仍按年增長25.4%至51.8億元，在傳統淡季中小米仍交出了一份不錯的成績表。

上季小米手機業務收入478億元，在激烈的手機品牌競爭下，毛利率仍達12.8%，按年擴大4.4個百分點，而出貨量亦達4,390萬台，市佔率排全球第3。近期多家大行均因應零部件短缺，而調整對小米出貨量預測及目標價，筆者認為負面因素已全面反映，而業績內也有令人驚喜之處，相信為日後增長埋下伏線。小米雖仍以設備為主導，但互聯網服務的「軟實力」逐步見到曙光，第3季集團互聯網服務收入達73億，再創單季歷史新高，而互聯網業務毛利率繼續按年擴闊13.1個百分點，達到73.6%，意味公司在互聯網方面繼續獲高質素增長，日後或有助盈利能力提升。

此外，第3季公司IoT與生活消費產品業務收入按年升逾15%至209億元，而境外產品收入更創單季度新高，未有受到物流等的負面因素拖累。小米的AIoT平台在全球的足迹亦不容忽視，截至9月底平台連接IoT設備突破4億，按年大增33.1%，而擁有5件及以上連接至其AIoT平台的設備用戶數逾800萬，按年大增42.8%。同時值得注意的地方是，11月22日，小米全球MIUI月活用戶數超過5億，小米「手機 x AIoT」策略背後是整個環環緊扣的生態圈，而每個生態圈都有不同的增長潛力，為未來的高質量增長鋪路。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑