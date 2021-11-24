【高盛推介】小米績後報跌　購證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周二(23日)收市後公布截至今年9月底止第三季業績，期內純利達7.92億元人民幣，期內收入則達780.63億元人民幣，按年升8.2%。首3季度小米錄得收入達2,427.34億元人民幣，按年升38.4%。純利168.54億元人民幣，按年升46%。此外，小米總裁王翔在電話會議中表示，首3季小米智能手機出貨量已達1.46億部，等同去年全年出貨量，並估計今年累計出貨量可達約1.9億部。

小米周二跌約1%，周三(24日)早段繼續下跌，最低見19.52港元，創1年新低。現報19.54元，跌約5.6%。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續部署好倉，認購證於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,090萬元。牛證於過去4個交易日皆錄得資金流入，當中周二有約450萬元，並集中在18元以上收回價的產品。

觀察港股通資金流向，則見近日北水沽出小米，周二錄得約2.4億元資金淨賣出。

小米購11894，行使價22元，2022年3月30日到期，實際槓桿7.2倍，貼價、低街貨。

小米購28526，行使價23.93元，2022年3月25日到期，實際槓桿8.1倍，價外、低面值。

小米牛60039，收回價18.5元，行使價18.1元，換股比率50，槓桿比率12.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

小米牛53615，收回價17元，行使價16.6元，換股比率50，槓桿比率6.3倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

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