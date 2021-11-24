【瑞通推介】大市牛皮　貼價恒指牛受捧

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國與多國聯手釋放戰略原油儲備，但數量低於預期，國際油價周二(23日)先跌後反彈，能源股有支持。另外，美國10年期債息一度升穿1.68厘，屬近1年的高位水平，銀行股做好，同時壓抑科技股走勢。美股周二個別發展，道指在銀行股及能源股帶動下，收升194點或0.6%，報35,813點；以科技股為主的納指則收跌0.5%。

港股方面，大型中資科網股拖低大市，恒指周二曾低見24,618點的近兩周低位，全日收報24,651點，跌299點或1.2%，連跌5個交易日，累挫逾千點。恒指於上周反彈上25,746點高位後開始整固，10天、20天和50天線均已失守。港股積弱下，恒指昨已跌至保力加通道底部附近，14日RSI正逐步邁向30的超賣區，MACD熊差持續。不過保歷加通道尚未擴大，或反映大市短期波幅未會增加，後市宜留意月內低位24,481點的支持力度，反彈阻力則留意上周五的下跌裂口25,077至25,222點水平。

恒指周三(24日)早段窄幅爭持，高位重上24,700點。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾8,800萬港元，累計5天流入逾3.4億元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾8,300萬元，累計5天流出逾1.9億元，反映投資者繼續買入好倉過夜博港股將見技術反彈。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價24,200至24,299點，最多資金流入之收回價亦為24,200至24,299點；而熊證街貨重貨區為收回價25,300至25,399點，最多資金流入之收回價亦為25,300至25,399點。

個股方面，有傳內地計劃對儲存大部分客戶數據的互聯網公司開徵數據稅，大型科網股顯著受壓，騰訊控股周二曾跌破480元及50天線，全日收跌2.7%於481.2元，但已是ATM中跌幅最小。另一邊廂，有券商發表報告指遊戲開發者大會展示了騰訊在遊戲行業的領導地位，維持其買入評級。騰訊周三早段曾跌近2%，跌穿472元，暫為第5個交易日向下。周二有約7.4億元北水淨沽出騰訊，是淨沽出最多港股。輪證資金流方面，超過4,500萬元淨流入其好倉，淡倉則有近1,700萬元淨流出。

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