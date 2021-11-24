【高盛推介】快手績後急漲重上100元關　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：周二(23日)公布業績的快手，周二升約1.2%，周三(24日)早段則急漲。早上高開約4.6%後升幅擴大，最高見108.8港元，為近1個月高位。現報103.7元，升約9.4%。

截至今年9月底止，快手第三季營業額達204.93億元人民幣，按年升33.4%。虧損由去年同期的292.8億元人民幣，收窄至70.87億元人民幣。而首3季收入則達566.51億元人民幣，按年增39.3%，虧損收窄至718.74億元人民幣。有券商指快手第三季表現勝預期，並上調2022至2023年收入預測介乎9%至14%，及上調目標價至105元。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續部署認購證之外，近日亦見資金部署認沽證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約140萬元。

牛熊證方面，可見周二部署牛證的資金主要沽出，並見有部分轉倉至遠牛。而熊證於周二則繼續獲資金流入，有約160萬元。

快手牛50732，收回價90元，行使價87元，換股比率100，槓桿比率5.7倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證之一。

快手熊52307，收回價120元，行使價123元，換股比率100，槓桿比率4.6倍，近16元收回距離遠熊。

快手沽26403，行使價88元，2022年1月31日到期，實際槓桿4.2倍，行使價85至100元間產品中，槓桿最高之一。

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