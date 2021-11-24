【產經直播】專家教你對沖港股、美股
2021年11月24日 12:14
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美股納指連跌兩日，現時入場做淡遲唔遲？港股周三(24日)走勢愈走愈差，散戶要點操作？炒市不如炒板塊？
兩隻科技股在周二(23日)公布業績，周三(24日)走勢各異。小米集團(01810)第3季純利暴跌近84%，股價失守20元；相反快手(01024)業績勝預期，帶動股價重上100元。青姐對兩份業績又有甚麼評價？
美國總統拜登宣布，將釋放5,000萬桶戰略石油儲備，隔晚油價何解仲升到？加上美匯持續向上，油價走勢難測？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》今日下午13時30分直播，今集有獨立股評人胡孟青及南方東英銷售及產品策略部ETF策略師李溢琳為大家逐一解答。
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