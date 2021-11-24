【產經直播】專家教你對沖港股、美股

2021年11月24日 12:14
  • 東網電視
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    美股納指連跌兩日，現時入場做淡遲唔遲？港股周三(24日)走勢愈走愈差，散戶要點操作？炒市不如炒板塊？
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    南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》今日下午13時30分直播，今集有獨立股評人胡孟青及南方東英銷售及產品策略部ETF策略師李溢琳為大家逐一解答。
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