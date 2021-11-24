萊坊：明年香港豪宅樓價升幅料收窄至5%

萊坊公布的2021年和2022年全球豪宅預測，香港豪宅樓價升幅料將由今年的8%，收窄到2022年的5%。主要是內地經濟放緩，本港恒生指數下跌等因素抑制樓價升幅，但豪宅樓價依然是處於歷史高位，相信如果能成功通關，內地的購買力將湧入香港。

該行董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，儘管樓價高昂，對於尋求長期資本增值的投資者而言，香港的豪宅仍然是不錯的資產。在大中華區目前的市場形勢下，預計未來12個月本港豪宅價格將跑贏內地重點城市。

他又指，香港在2023年前將維持低利率環境，預計實際按揭利率將維持在2%以下，鼓勵更多用戶和投資者進入市場。

萊坊報告提到，全球部分城市明年豪宅樓價升幅料亦收窄。其中紐西蘭豪宅樓價由今年預測升幅有20%，降低至2022年只有7%漲幅，減少達13個百分點。而美國邁阿密樓價升幅今年達22%，明年只有10%，但已是眾城市中最高。

另外，也有多個城市明年的豪宅升幅預測被看好。其中英國倫敦今年料只升2%，但明年漲幅預計就達7%，為2014年9月以來錄得最強勁增長幅度。

美國紐約及西班牙馬德里明年豪宅樓價，料同樣有5%增長，分別較今年高出4個及3個百分點。至於亞洲區的新加坡，今年豪宅價料升3%，明年則可達5%。