金融界不信暫時通脹論　銀行開始制定避險策略

美國10月通脹率創下31年新高，令金融界質疑聯儲局主席鮑威爾指通脹屬短期性的論點，認為通脹持續向上的風險增加，銀行開始進行內部檢測，監控客戶是否能夠在通脹上升的情況下償還貸款，並提前制定避險策略，以防通脹無序上揚的日子來臨。

儘管通脹有金融業，因為可以提高利息收入。不過面對目前的通脹隱患，大型銀行高層紛紛警告，可能成為市場逆風。高盛營運總監John Waldron已將通脹認定為可能破壞全球經濟及股市的最大風險。摩根大通CEO戴蒙則表示，銀行應該擔心高通脹及高利率會增加極端價格波動的風險。

另外，一名歐洲銀行資深銀行家表示，持續較高的通脹將為銀行帶來信貸及市場風險，金融業開始進行內部壓力測試評估風險。另一位銀行家則指出，該公司正緊密監控受通脹影響最大產業的信貸風險，包括非必需消費品、工業和製造業，並為客戶提供避險保護措施。

此外，投資銀行Alantra的美國管理合夥人Paul Colone預計，通脹將持續上升，屆時貨幣緊縮可能會減緩併購市場的動能，業內正在審查持續的通脹為估值和業務帶來的風險。

巴克萊美國通脹交易主管Chris McReynolds則表示，大客戶對於通膨避險交易愈來愈感興趣，這令美國的抗通脹債券大受歡迎，或用零息通脹交換合約來對沖資產。

不過，Odeon Capital Group資深分析員Dick Bove則認為，隨着利率上升抵銷通脹預期，抑制獲利，孳息曲線將趨於平緩，12到18個月內金融股價會上漲，然而，若通膨再進一步上升，金融股的優勢將崩潰，股價也將隨之重挫。