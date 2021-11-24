【多相】皓日開放4個示範單位　兩房及三房間隔即睇

其中一個連裝修經改動示範單位參照28樓C室，實用面積508方呎，單位原則屬兩房間隔，設計師將兩間睡房打通，在房內放置雙人睡床及書枱，浴室設於房內，備有浴缸及鏡櫃。客飯廳放置梳化及4人餐桌後，仍有不少走動空間，對外就連接由露台、工作平台及冷氣機平台結合的三合一環保露台。廚房設有雪櫃、煤氣煮食爐、蒸焗爐等家電。值得留意是，買家可選擇不同顏色的雪櫃門板。

發展商同時開放上述的交樓標準示範單位，清晰可見原則的兩間睡房，層與層之間高度約有3.15米。

至於三房連裝修經改動示範單位參照28樓A室，實用面積770方呎。單位客廳設計以暖色為主調，放置圓形餐枱配襯其卡色餐椅，特別打造一幅鏡面牆身，有助擴闊整體空間感，鏡面牆後為儲物室，惟設計師將原則的儲物室空間縮減，撥作飯廳空間。

睡房方面，其中一間以粉紅色為主色作佈置，另一間則放置高架床及玩具車，設計成兒童睡房，而主人睡房放置雙人睡床，空間足夠三邊落床，房內連接套廁。 發展商同時開放上述的交樓標準示範單位，清晰可見原本的儲物室連廁的間隔。

示範單位將於周六(27日)起正式開放予公眾參觀，開放時間為上午11時至下午8時。