港交所：愈來愈多歐洲及外國生科公司查詢上市

他提到，自上市改革後，愈來愈多生科企有意在港掛牌，現在已上市的有70多家，集資額合計超過2,000億港元，當中有一半來自尚未有盈收的生科企，而醫療相關的上市公司市值超過6,000億美元，另目前有55家這類型公司正排隊在港上市，可見行業快速增長，港交所亦會因應生態系統轉變，推出新的金融產品，如交易所買賣基金(ETF)。

他提到，隨着人口老化，內地醫療產品需求日益增加，過去10年醫療行業支出增長超過3倍，預計未來10年將會從目前的規模再增加3倍。

他表示，港交所連接中國及國際市場，讓國際資金可以投資中國市場，而金融市場為生科公司提供融資渠道，又認為本港作為一個中國內最國際化的城市，港交所將在未來扮演更關鍵的角色。