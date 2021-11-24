富蘭克林鄧普頓：內地互聯網企監管影響已在其股價反映

內地持續加強監管互聯網企業，環球投資管理機構富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊投資總監Manraj Sekhon認為，新監管規定對多家大型互聯網公司的估值影響已在其股價上反映，而監管機部門和政策制定者將採取謹慎態度，以確保受惠於相關增長及新經濟的人士與非受惠人士之間的差距不會擴大。

他又指，中國有望在未來10至15年內成為全球最大經濟體，而中國當局仍重視經濟增長，相信不會忽視民營企業。

他留意到，經濟、財富創造、城市化和中產消費的急速增長，認為投資者若對中國長遠情況抱有信心，現時是建立中國資產組合的好時機。

新興市場方面，富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊投資總監Manraj Sekhon認為，新經濟在一些新興市場出現飛躍式發展，其中互聯網、電子商務及數碼化的滲透率，在個別領域甚至領先於發達市場，預期數碼化將持續驅動經濟增長。

Manraj Sekhon又指，包括可再生能源、汽車電動化及太陽能等的新能源消費模式，將成為新興市場的主要增長動力，尤其令到金融科技、支付系統、零售、電子商務及潔淨能源等一系列行業的中小型企業受惠。

另外，他提到，雖然巴西的政治風險甚高，但該國的財政狀況和企業遠比過往經濟周期中所見的情況健康得多，而且在過去幾個月經歷了企業估值下滑及利率飆升等市場震盪，認為從價值角度而言，巴西仍將帶來不俗的投資機會。