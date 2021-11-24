普徠仕：明年經濟增長及通脹將高於疫前水平

全球經濟逐漸所疫情影響中恢復過來，資產管理公司普徠仕(T. Rowe Price)預期，2022年的經濟增長及通脹將高於新冠肺炎疫情前的水平。

普徠仕亞太區多資產解決方案主管Thomas Poullaouec警告，通脹持續高企，央行在逐漸缩减原本大規模的貨幣刺激措施時，或會出現政策失誤。

他指，2021年全球經濟增長雖較預期緩慢，但並沒有出現經濟脫軌，而經濟復甦將持續至2022年。隨着疫情引致的極端現象消退，經濟將逐漸回復正常，預期全球經濟增長仍將高於趨勢。2022年的貨幣及財政刺激措施支持力度或會減弱，意味著資本配置將更趨審慎。

對於國內監管政策，他認為改革力度可能在2021年見頂，預期中國當局或將於2022年放寬政策。

Poullaouec表示，對未來6至18個月信貸前景保持正面，繼續看好存續期較短及孽息率較高的固定收益類別，例如高收益債券，亞洲信貸及銀行貸款。

至於股票市場方面，他仍看好國內科技板塊。美股納指近期頻頻破頂，相反國內科技股表現疲弱，惟他認為國內監管暫時告一段落，長遠而言，相信國內科網行業能重拾升勢。