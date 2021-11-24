印度提案立法禁止虛幣　為推央行數碼貨幣鋪路

外媒報道，印度周二(23日)晚上宣布，將在議會冬季會期內提交一項監管虛擬貨幣的新法案，預計將會禁止國民持有私人加密貨幣。根據立法議程，新法案僅開放特定用於推廣基礎技術及其相關應用的加密貨幣。而透過該項「加密貨幣與官方數碼貨幣監管2021法案」，印度也希望為央行數碼貨幣(CBDC)創建架構。

印度央行早前已對私人加密貨幣表示「嚴重關切」，並透露計劃在12月之前推出自己的數碼貨幣。消息人士透露，由於擔心不受監管的加密貨幣市場可能成為洗錢及恐怖主義融資的渠道，印度總理莫迪日前親自主持會議，討論加密貨幣的未來。

較早前亦傳出，印度政府考慮將持有、發行、開採、交易及轉讓加密資產定為刑事罪行，最終未有立法。惟知情人士指出，自那時起印度政府稍微改變了立場，目前當局正尋求透過徵收高額費用，以及其他稅收來阻止加密貨幣交易。當局的最終目標是禁止私人加密資產，同時為發行新的央行數碼貨幣鋪路。

業內人士預估，印度目前有多達1,500萬至2,000萬名加密貨幣投資者，持有總值約53.9億美元的相關資產。據CryptoCompare的報價，比特幣靠穩，最新報5.65萬美元水平。