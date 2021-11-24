油價靠穩 道期報跌

美匯指數報96.52；港匯見7.7931；離岸人民幣(CNH)報6.3895；美元兌日圓報114.89；歐元企1.1248，英鎊處1.3372。金價穩升，報1,792美元。油價靠穩，布油報82.61美元，紐油報78.84美元。比特幣變動不大，企5.6萬美元。道指期貨跌49點。

●市後關注點

-21:30 美國10月耐用品定單；美國第3季國內生產總值（GDP）

-23:00 美國11月密歇根大學消費者指數；美國10月新屋銷售；美國10月個人消費開支（PCE）

-大家樂中期少賺50%，派息10仙。

-港交所：愈來愈多歐洲及外國生科公司查詢上市。

●中國經濟：

-北京擬立法規範住房租賃，房租漲價時政府可採取干預措施。

-劉鶴：堅持房住不炒 落實好房產市場長效機制

-大摩料內地經濟增速本季觸底，明年政策更寬鬆。

●日本經濟：

-短期公布釋放石油儲備，傳計劃涉及420萬桶。

-擬撥出409億元設立基金，以支援晶片企業。

-70家企業聯合測試，最早明年推出數碼貨幣。

●新加坡料今年經濟增長約7%，明年放緩到3%至5%。

●新西蘭加息0.25厘，符預期。

●印尼央行下調2021年GDP預期為3.2%至4%。

●傳OPPO在印度生產純電動車，料2023年底亮相。

●Apple擬2023年起由台積電生產其5G調製解調器晶片。

●世界鉑金投資協會：鉑金市場今年供應過剩量破紀錄。

●金融界不信暫時通脹論，銀行開始制定避險策略。