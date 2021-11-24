油價靠穩 道期報跌
2021年11月24日 16:10
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美匯指數報96.52；港匯見7.7931；離岸人民幣(CNH)報6.3895；美元兌日圓報114.89；歐元企1.1248，英鎊處1.3372。金價穩升，報1,792美元。油價靠穩，布油報82.61美元，紐油報78.84美元。比特幣變動不大，企5.6萬美元。道指期貨跌49點。
●市後關注點
-21:30 美國10月耐用品定單；美國第3季國內生產總值（GDP）
-23:00 美國11月密歇根大學消費者指數；美國10月新屋銷售；美國10月個人消費開支（PCE）
●恒生指數重拾升勢，全日收報24,685點，升33點或0.14%。國企指數收報8,794點，跌32點或0.37%；科技指數收報6,292點，跌31點或0.5%。主板成交1,373億港元。https://bit.ly/3xgobiS
-大家樂中期少賺50%，派息10仙。
-港交所：愈來愈多歐洲及外國生科公司查詢上市。
●滬綜指收升3點，元宇宙概念股受捧，佳創視訊、川網傳媒及大富科技升停板。https://bit.ly/3FFkRko
●中國經濟：
-北京擬立法規範住房租賃，房租漲價時政府可採取干預措施。
-劉鶴：堅持房住不炒 落實好房產市場長效機制
-大摩料內地經濟增速本季觸底，明年政策更寬鬆。
●日本經濟：
-短期公布釋放石油儲備，傳計劃涉及420萬桶。
-擬撥出409億元設立基金，以支援晶片企業。
-70家企業聯合測試，最早明年推出數碼貨幣。
●新加坡料今年經濟增長約7%，明年放緩到3%至5%。
●新西蘭加息0.25厘，符預期。
●印尼央行下調2021年GDP預期為3.2%至4%。
●傳OPPO在印度生產純電動車，料2023年底亮相。
●Apple擬2023年起由台積電生產其5G調製解調器晶片。
●世界鉑金投資協會：鉑金市場今年供應過剩量破紀錄。
●金融界不信暫時通脹論，銀行開始制定避險策略。