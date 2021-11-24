大家樂：銷售額較高峰差約一成　不排除加價

大家樂截至9月底止半年的原材料及包裝成本按年升約兩成，至11.57億元，人工成本亦升9.45%至12.54億元。

羅坦言，公司沒有很大的加價空間，若果加價「頂籠(加)1蚊」，而同業競爭激烈，就算提價也會審慎；接下來聖誕及農曆新年等節日期間，市民仍會留港消費，會推出具吸引力產品吸引他們惠顧，期望屆時顧客「使多啲」。

上半年大家樂的毛利率按年改善5.5個百分點，至9.8%。羅指，下半年毛利率有頗大壓力，乃由於餐飲業很缺前線員工，人工有調整。

羅氏大呻「好難請人」，前線員工的流失率高企，加上早前疫情緩和，宴會活動增加，以至聘請人手難度增加；若通關後員工回鄉，人手或更緊拙。現時前線員工時薪接近60元，計及強積金、膳食等成本為約70多元，會因應市況調整工資。

羅坦言，目前全球仍然不夠貨櫃，尤其是貨品價格愈便宜的，則愈缺貨櫃運輸，例如之前洋蔥圈價格太便宜，反而未能有貨櫃運貨，公司唯有更改餐單或者使用替代品。