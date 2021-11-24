啟德MONACO ONE 2期料明年初推售559伙

踏入年尾，發展商着手籌備來年推售部署。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德MONACO ONE 2期涉及559伙，將於明年初推售，成為集團明年首個項目。連同其他三個項目計，預料明年四盤可提供逾2,000伙。

黃氏稱，該盤正待批預售樓花同意書，亦正籌備售樓說明書及準備示範單位。項目設有453個高層分層戶，另有106個為低座單位，共提供559伙，並以兩房及三房為主打。售價方面，由於2期位置景觀和位置都較優越，將會比1期有約一成的差別。

他指，旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS 3期都會部署明年推出。另外，與其他發展商合作、位於啟德跑道的新九龍內地段第6574號及6576號住宅項目，有機會於明年年中至下半年分階段推售。他亦提到，該公司負責銷售的山頂Mount Nicholson的頂層複式戶，售價有望再創新高。

MONACO ONE銷情報捷，至今已沽出487伙，佔整個項目約99%，套現逾50億元。中原地產特意舉行項目祝捷會，該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年樓市表現強勁，累積一手成交量突破1.6萬宗，已超越去年全年15,013宗一手登記量，料全年可達1.8萬宗。

至於二手市場，今年二手成交量暫錄逾4.7萬宗，亦已突破去年全年41,353宗紀錄，可見今年一二手皆旺，樓市全面復甦，中原城市領先指數CCL亦曾於8月中創歷史新高，高見191.34點，指數期後高位爭持，現時報188.34點，估計CCL於今年餘下6周有機會重上190點水平，全年樓價升幅約8%。