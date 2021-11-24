阿里雲加大投資香港市場　拓本地化交付服務

阿里雲宣布了一系列加大香港市場投入的措施，包括升級港澳生態聯盟。有見於愈來愈多的本地企業銳意在大灣區其他市場擴展業務，升級後的大灣區生態聯盟，將匯集阿里雲全球合作夥伴在諮詢、安全、研發、交付等領域的專長。阿里雲的生態合作夥伴，包括德勤、萬國數據、Fortinet、Avaya、香港應用科技研究院、英特爾等，將共同支持香港企業的轉型、創新以及發展區域業務。

根據全球科技諮詢機構Gartner今年4月發表的報告，2020年，阿里巴巴在香港擁有最大的IaaS市場份額。

阿里雲智能港澳地區及菲律賓總經理劉彬星表示，阿里雲服務香港多年，了解本地企業的需要和營運方式，加上在亞太市場的強大基礎，將能為本地企業數碼轉型，及在亞太尤其是東南亞和内地市場拓展業務提供有力的支持。

阿里雲表示，未來將在香港市場投放更多資源，並與全球和本地合作夥伴攜手，為香港客戶帶來更多創新的產品和服務，並支持香港數碼人才的發展。

此外，阿里雲將擴展香港交付中心以提升交付能力，更快響應客戶的服務需求。香港交付中心將重點圍繞金融及零售業等重點行業，進一步完善阿里雲交付行業解決方案的能力。