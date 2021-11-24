富途第3季多賺53%　總交易額達1.4萬億元

互聯網券商富途控股(美股:FUTU)公布，截至今年9月底止第3季淨利潤6.15億港元，按年增長53.14%，按季升15.23%。按美國非公認會計原則(Non-GAAP)，經調整淨利潤6.46億元，按年增長58.46%，按季亦升17.37%。

第3季總交易額高達1.4萬億元，按年升33.1%。收入按年增長82.95%至17.31億元，按季升9.78%。其中，交易佣金及手續費收入9.33億元，按年升65.76%，按季漲17%；利息收入達6.31億元，按年及按季分別增長1.28倍及3.49%。

富途全球註冊用戶1,660萬，按年增長58.6%；開戶客戶數258萬，按年升1.2倍。有資產客戶數按年增加1.79倍，達116.7萬。香港有資產客戶數按年升1.62倍，連續六個季度實現按年翻倍增長。

今年首三季計，淨利潤按年飆升1.91倍至23.11億元；Non-GAAP經調整淨利潤按年增加1.92倍至23.75億元。收入按達55.12億元，按年升1.59倍。其中，交易佣金及手續費收入、利息收入按年增幅分別達1.4倍及2.02倍。