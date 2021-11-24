內地統計突然多出1160萬兒童　背後原來有血有淚...

外媒報道，內地於2000年至2010年的出生兒童，至少報少了1,160萬名，之所以會有該狀況，主要原因是當時正執行嚴格的一胎化政策。

報道指，內地當局最新發布的資料顯示，在2000年至2010年出生的兒童為1.725億人，而該數字於2010年人口普查時，卻只是1.609億人。

造成上述差異的原因，可能是部分父母違反獨生子女政策，而未有進行出生登記所致。人口統計學家He Yafu指，中國直到2016年才允許二胎，部分夫婦超生的話就不會登記，直至小孩6歲需要上學，才會去登記。

而這些少報的兒童，高達57%為女孩子，代表該批父母大多沒有去登記生了女兒，因為如此就可以繼續生，直至獲得男孩。而2010年的人口普查是在2010年11月1日結算，所以會漏掉該年最後2個月的數據，且普查通常也不包含在此期間死亡或移民的人。

報道認為，這顯示要準確計算中國人口有多麼困難，在最新的統計中，2011年的嬰兒出生率也被上修，表明少計算出生的情況在2010年之後仍然存在。

惟隨中國放寬生育限制，未來這種差異或會減少，雖然多數家庭上限是3個孩子，但超過也不會受到處罰。