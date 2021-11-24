大家樂：部分休閒餐廳或轉做C類食肆

他在業績發布會上坦言，快餐業面臨的最大挑戰是顧客消費習慣改變，顧客普遍晚飯時間提前，就算延遲營業時間，生意也未必有顯著升幅，每枱4人上限改到6人幫助不大。

他亦稱，「大家樂」去年疫情高峰時期外賣比例為5成，現時仍高達四成多，相信將來該比重或持續高過2018、2019年水平，因此未來店舖座位不用那麼多。在開店方面方面，策略上選擇較多流轉地方開細舖，屋村區則開大舖，亦會尋求開拓實體店以外的銷售渠道，抵銷人工成本上升。

港府規定下月9日起所有食肆須用「安心出行」，羅坦言，好難預計顧客反應，初期可能有些混亂，但休閒業務使用「安心出行」比率較高，速食業務方面屆時會委派更多員工處理，協助顧客使用應用程式，或者安排顧客買外賣。

他續表示，疫情緩和後，市民夜晚外出消費增加，帶動集團晚市業務，整體人均消費對比去年同期增加約1元至39.1元，差不多恢復至前年水平。

在兩輪消費券派發後，羅氏稱，部分7月銷售轉移至8月，10月下旬生意有所好轉，可能是消費券帶動，但11月生意卻重回淡靜，因此復甦並非「硬淨」。