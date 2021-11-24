星交所：期待與中國更多合作　推動與東盟互聯互通

新加坡交易所固定收益、外匯和大宗商品部主管李民宏透過視像方式出席內地一個論壇時表示，相信能與中國進一步擴大合作範圍，以解決可持續發展和數碼化這兩個關鍵的全球性問題和趨勢。新加坡交易所(下稱星交所)作為亞洲先的綠色債券上市場地，認為新加坡和中國能夠共同推動符合國際信息披露標準的綠色投資，期待未來與中國的合作夥伴在東盟地區開展更多合作，為加強中國與東盟地區互聯互通。

他提到，隨着中國加快改革步伐，並全面推動國際化進程，留意到中國及東盟的貿易關係正繁榮發展，認為應該加強密切合作，以促進新冠肺炎疫情時代後的復甦，並推動未來經濟。

李民宏認為，在數碼經濟時代，金融與技術的融合正逐漸成為全球趨勢，而星交所過去將外匯和固定收益的服務範圍，擴屋至數碼平台及數碼資產服務，目前已成為亞洲最大的外匯平台服務提供商，並為人民幣和東盟貨幣的外匯對沖提供解決方案。

他又說，星交所8年前推出外匯期貨業務，其在人民幣國際化進程中發揮着關鍵作用，目前擁有流動性最強、交易範圍最廣的國際人民幣期貨合約，共同推動中國和東盟金融市場互聯互通。