供應鏈也脫鈎？內地水域船隻由全球追蹤器中消失

綜合媒體報道，處於中國水域的船隻正從全球追蹤器中消失，為全球供應鏈帶來新難題。據全球船運資料供應商VesselsValue數據顯示，過去3周，由中國發送信號的船隻數量銳減近90%，在整個船運業在中國地面收發的自動識別系統(AIS)信號都在減少。

船運資料公司通常都能跟蹤到全球船舶，因它們部署了AIS收發器。這套系統可使船舶利用高頻無線電，向位於沿岸的電台發送信息，包括所在位置、速度、航線和名稱。如果船隻脫離了電台的傳送範圍，則可透過衞星交換訊息。

分析師認為，這可能與中國《個人信息保護法》有關，其於11月1日起生效，要求處理資料的公司在讓個人信息離開中國領土之前，須獲得中國政府的批准。這意味中國擔心這些資料最終會落入外國政府手中。

這就讓全球帶來新煩惱，因隨着聖誕節臨近，若少了來自中國的信息，可能會為已陷入困境的世界航運業添上更多問題，尤其在全球十大最繁忙的貨櫃港口中，中國就佔了6個。由於嚴重擁擠的港口難以跟上快速反彈的貨物需求，今年供應鏈一直處於緊張狀態。

業界人士表示，航運公司是靠AIS資料來預測船舶移動、追蹤季節性趨勢並提高港口效率。如今缺乏中國的資料，可能嚴重影響整個海洋供應鏈的能見度，尤其中國是煤炭和鐵礦石的主要進口國之一，也是貨櫃出口大國。