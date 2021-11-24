滙豐調查：美刺激措施將退場　新興市先受負面影響

越來越多的人認為聯儲可能會加快縮減貨幣刺激措施，以遏制通脹，本月已為新興市場增加了壓力。滙豐稱，超過80%的投資者認為聯儲會減碼購債對開發中國家資產的影響是「略微負面」或「負面」。滙豐調查的投資者中，大約27%人對新興市場未來3個月的前景「看空」，而7月份為9％。「看多」的比例從40%降至27%。

滙豐駐倫敦新興市場研究全球負責人Murat Ulgen表示，全球經濟面臨一系列負面的供給側衝擊，為經濟帶來下行風險，增加通脹風險。而新興市場更容易受到這些衝擊的影響，金融市場表現明顯落後於已開發市場，這種「滯漲」的背景讓新興市場投資者望而卻步。

新興市場股票和本幣債券勢將迎來三年來首次年度下跌，而其貨幣正接近完全回吐今年的漲幅。與此同時，美元則走強，而美國股市已升至紀錄高位。

滙豐在9月28日至11月17日期間進行是次調查，能源價格上漲，疫情再度爆發，通脹升溫加劇了對全球經濟增長的擔憂。滙豐向115家管理5,720億美元新興市場資產的機構，共120位投資者進行調查。

投資者對開發中國家經濟的樂觀程度下降，37%受訪者預測未來12個月經濟將加速增長，低於7月時的60%。對新興市場貨幣(除中東歐國家)的悲觀情緒正在上升，預期進一步疲軟的佔比從7月的23%升至51%。