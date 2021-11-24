港島區新盤銷情理想　兩大龍頭代理行均宣增聘計劃

港島區新盤供應向來稀缺，區內新盤次輪銷情理想。至於東九龍項目繼續作軟銷攻勢，周三(24日)首度開放示範單位予傳媒參觀。另外，市況向好，兩大龍頭代理行均公布增聘及擴充的計劃。

●KENNEDY 38 次輪暫沽九成

●皓日示範單位首度曝光

●啟德MONACO ONE 2期 明年初推售

踏入年尾，發展商着手籌備來年推售部署。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德MONACO ONE 2期涉及559伙，將於明年初推售，成為集團明年首個項目。連同其他三個項目計，預料明年四盤可提供逾2,000伙。

黃氏稱，該盤正待批預售樓花同意書，亦正籌備售樓說明書及準備示範單位。項目設有453個高層分層戶，另有106個為低座單位，共提供559伙，並以兩房及三房為主打。售價方面，由於2期位置景觀和位置都較優越，將會比1期有約一成的差別。

他指，旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS 3期都會部署明年推出。另外，與其他發展商合作、位於啟德跑道的新九龍內地段第6574號及6576號住宅項目，有機會於明年年中至下半年分階段推售。

他亦提到，該公司負責銷售的山頂Mount Nicholson的頂層複式戶，售價有望再創新高。至於，MONACO ONE銷情報捷，至今已沽出487伙，佔整個項目約99%，套現逾50億元。

●雋睿三房連平台戶 2,256.6萬沽

永義國際（01218）旗下九龍塘延文禮士道雋睿，周三(24日)錄得本月首宗成交。單位為1座1樓C室，實用面積639方呎，連225方呎平台，採三房間隔，以2,256.6萬元成交，呎價約35,315元。

●中原積極擴充 啟德區計劃增一倍人手

樓市氣氛向好，有地產代理行計劃再增聘人手。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，總部剛擴充至九龍廣東道九倉電訊中心，新總部達5.5萬呎，是舊總部面積的1.5倍。為配合未來樓市發展，將會積極擴充。

陳氏指，中原地產今年新增分行數目近90間，現時中原地產香港分行數目達470間，為公司歷史新高。人手方面，現時中原地產香港員工達6,800人，年內已增聘人手達600人。該行的九龍董事劉瑛琳稱，啟德新區的樓價拾級而上，樓價升幅優於大市，隨住區內居住人口持續增長，加上仍有多幅住宅地待售，預料將會帶來新機遇，故九龍團隊會積極擴充，而現時啟德新區已設有5間分行，來年目標有意增聘一倍人手。\

●美聯積極「加人加舖」

今年樓市交投暢旺，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，根據一手住宅物業銷售網資料，本年至今已錄得逾1.6萬伙一手住宅買賣，較去年全年高逾一成，全年預計有望錄得1.8萬伙，而全年二手住宅註冊量估計將達6萬宗，整體樓市氣氛相當不俗。故該行住宅部今年早已擴充，積極「加人加舖」，並在不少重要區分增設據點，新聘前線人數多逾2,100人，預期年底前新開分行目標近百間。

布續稱，今年各區開設的新據點，當中佔約一半為新界區舖位，包括位於火炭的近3,000方呎大面積舖位，以及大埔白石角約2,200方呎舖。另外，在荃灣區亦租用近8,000方呎寫字樓樓面作為九龍及新界區總部。此外，港島及九龍區亦在多個潛力高的區分增設據點。