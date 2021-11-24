疫情限電內地明年GDP料升5.3%　地方靠債冚債吊命

經過去年的疫情打擊後，內地經濟被認為是首批走出陰霾、步向復甦的經濟體。不過，今年以來，隨着基數效應潮退，內地國內生產總值(GDP)在經歷首兩季的顯著增長之後，高增長無以為繼，尤其是末季有限電及房地產業問題浮面，大行對明年內地GDP預測亦未敢樂觀。

評級機構穆迪預期，今年內地經濟增長8%，明年則放緩至5.3%，但仍增速保持穩健，將支持非金融企業的利潤，惟各行業所受的影響各異。上游行業將受益於較高的大宗商品價格，消費相關行業的利潤有望提高，而基建和公用事業則將保持穩定。

雖然政策變化帶來風險，同時監管不確定性加大及融資渠道趨緊，但內地經濟自疫情中的持續復甦，可支持明年非金融企業的穩定展望。

穆迪續指，監管機構限制銀行對房地產業貸款的規定，將繼續制約開發商的建設貸款和買家的抵押貸款，降低住宅銷售和發展商的現金流。而非房地產民企的利潤增速亦將會減緩，但仍將保持穩固，反映了今年的基數較高、投資需求持續存在，以及部分行業監管收緊的負面影響。

同樣認為房地產行業有機會「舵衰家」的不只是穆迪，瑞銀早前發表中國經濟展望報告，指明年房地產活動走弱可能拖累投資、而「零新增」防疫策略可能阻礙消費復甦，因此預計內地GDP實際增速可能從今年的7.6%，明年放緩至5.4%。其首席中國經濟學家汪濤表示，如果「清零」的防疫政策持續更長時間，又或房地產出現更大範圍地持續下跌，明年GDP增速可能會降至4%。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強則認為，內地經濟增長有望在今年第四季觸底，並有望於明年第二季逐步恢復，明年下半年恢復勢頭將更明顯，明年全年料增長5.5%。

邢氏稱，隨着去槓桿階段接近尾聲，明年一籃子減稅降費、促消費、綠色基建投資的支持政策有望順勢推出。不過，他估計，出口增長會有所回落，但由於美企積極補庫存，內地的出口整體仍會保持一定增長。

對於今年內地針對互聯網平台、「雙碳」（即碳中和及碳達峰）及房地產領域的監管框架，他指，措施有望在明年進入實施階段，而未必出現新的、大幅度的監管政策變化。

「科技女股神」伍德(Cathie Wood)則稱，正等待中國市場的估值「塵埃落定」，又重申中國仍是一個非常創新的國家，但近期監管當局對私人企業的打擊，令人憂慮會蠶食到中國企業家的動力。她又稱，正等待中國重現增長動力，並不認為中國市場是不可投資(Uninvestable)。

與此同時，中國的地方債亦創新高，內地官方數據顯示，今年首10個月地方債急增至29.7萬億元人民幣(下同)，創歷史新高。分析指，當中近半新增債務並沒有投入經濟，而是用作償還舊債，顯示地方債發行增加，主因是再融資債券放量，預計地方債務增加的趨勢將會持續最少20年，房地產市場和土地收入已變得不可靠，地方舉債將成為唯一融資方法。

財政部周二公布，今年首10月發行的地方政府債券合計6.49萬億元，按年增長6%，其中再融資債券發行2.8萬億元，按年增長75%。若按地區劃分，首10月廣東省債券發行規模最大，為5,894億元。

在內房調控之下，地方政府土地收入大減，加上疫情下企業稅收入下降，地方政府趨「水緊」，情況可能比任何時期都要嚴峻。由於要解決能源問題，推動城市建設，估計地方債務會持續增加，為時恐最少20年。

今年9月，券商高盛指出，內地地方政府融資平台(隱性債務，即地方政府以其他融資方式借入貸款，而不讓其出現在自己資產負債表上的一種借貸工具，但金融市場仍會視其為地方政府債務)債務總額從2013年的16萬億元，增加至去年底的53萬億元，相當於GDP的52%，且高於官方公布的地方政府債務餘額。鑑於土地銷售速度放緩，可能需要增加地方政府債券發行，提高地方政府融資靈活性，以支持整體經濟發展。